Son dakika haber: Karekod uygulamalı şehit fidanlığı oluşturuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Karekod uygulamalı şehit fidanlığı oluşturuldu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Trabzon'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, karekod uygulamalı şehit emniyet mensupları için hatıra fidanlığı oluşturuldu.

Trabzon'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında, karekod uygulamalı şehit emniyet mensupları için hatıra fidanlığı oluşturuldu.

Trabzon Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde, Beşirli Mahallesi'ndeki Sahil Parkında Emniyet Mensupları Hatıra Fidanlığı kuruldu.

Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, Büyükşehir Belediye Başkanlığının desteği ile oluşturulan fidanlığa, görev esnasında Trabzon'da şehit düşen ve defin yeri Trabzon'da olan 55 emniyet mensubu adına fidan dikildi.

Fidanların hangi şehide ait olduğunu gösteren fotoğrafa ve şehitlerin özgeçmişlerine karekod uygulamalı tabelalar aracılığıyla ulaşılabiliyor.

Son dakika haber: Karekod uygulamalı şehit fidanlığı oluşturuldu
Son dakika haber: Karekod uygulamalı şehit fidanlığı oluşturuldu
Son dakika haber: Karekod uygulamalı şehit fidanlığı oluşturuldu
Son dakika haber: Karekod uygulamalı şehit fidanlığı oluşturuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Nur Sürer Demet Akalın Murat Yıldırım Armağan Çağlayan
Spor Diego Fatih Terim Hakan Kutlu Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Futbol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Karekod uygulamalı şehit fidanlığı oluşturuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 17:22:40. #1.14#
title