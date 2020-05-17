Trabzon'da kardan kapalı yayla yolları açılıyor Trabzon'da kardan kapalı yayla yolları açılıyorTRABZON'da kardan kapalı 18 yayla yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma yürütüyor.

Trabzon'da kardan kapalı yayla yolları açılıyor

TRABZON'da kardan kapalı 18 yayla yolunun ulaşıma açılması için ekipler çalışma yürütüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri bahar aylarına rağmen kardan kapalı yayla yollarını ulaşıma açmak için çalışma yürütüyor. Çığ düşen alanlarda yer yer 5 metreyi aşan kar birikintileri iş makineleri ile küreniyor. Kentte 18 yayla yolunda karla mücadele çalışmalarının süreceği belirtildi.

Kaynak: DHA