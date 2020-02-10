Trabzon'da karda kayarken ayağı kırılan kişinin yaralanma anı kameraya yansıdı
Haberler » Güncel » Trabzon'da karda kayarken ayağı kırılan kişinin yaralanma anı kameraya yansıdı - Haber

Trabzon'da karda kayarken ayağı kırılan kişinin yaralanma anı kameraya yansıdı

Trabzon'da karda kayarken ayağı kırılan kişinin yaralanma anı kamerayla kaydedildi.

10.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:00
Trabzon'da karda kayarken ayağı kırılan kişinin yaralanma anı kameraya yansıdı

'da karda kayarken ayağı kırılan kişinin yaralanma anı kamerayla kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan yağış sonrası ailesiyle zaman geçirmek için Soğuksu Mahallesi'ne gelen Ercan Özkan, yokuştan kaydığı sırada kar kütlesine çarparak yuvarlandı.

Ayağında acı hisseden Özkan, ailesinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

Kırılan sol ayağı alçıya alınan Özkan, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler