Trabzon'da karda kayarken ayağı kırılan kişinin yaralanma anı kameraya yansıdı
Trabzon'da karda kayarken ayağı kırılan kişinin yaralanma anı kamerayla kaydedildi.
Trabzon'da karda kayarken ayağı kırılan kişinin yaralanma anı kamerayla kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, kentte etkili olan yağış sonrası ailesiyle zaman geçirmek için Soğuksu Mahallesi'ne gelen Ercan Özkan, yokuştan kaydığı sırada kar kütlesine çarparak yuvarlandı.
Ayağında acı hisseden Özkan, ailesinin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.
Kırılan sol ayağı alçıya alınan Özkan, tedavisinin ardından taburcu edildi.