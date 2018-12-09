Trabzon'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme
Trabzon'un Of ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü.
Trabzon'un Of ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Fındıkoba Mahallesi'ndeki evinde gece yalnız kalan Mustafa Kundakçı'dan (60) gün boyu haber alamayan yakınları, eve gitti.
Evde, Kundakçı'nın cansız bedenini bulan yakınları, durumu güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi.
İlk belirlemelere göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen Kundakçı'nın cesedi, Of Devlet Hastanesine kaldırıldı.