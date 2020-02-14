Trabzon'da karayolunun duvarı çöktü
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Trabzon'da karayolunun duvarı çöktü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Millet Bahçesi'nin inşa edildiği karayolu duvarının çökmesi sonucu ulaşım tek şeritten veriliyor.

14.02.2020 11:54 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:55
Trabzon'da karayolunun duvarı çöktü

'un ilçesinde Millet Bahçesi'nin inşa edildiği karayolu duvarının çökmesi sonucu ulaşım tek şeritten veriliyor.


Akçaabat ilçesi Yaylacık Mahallesi'nde eski Stadyumu'nun yerinde inşa edilen Millet Bahçesi'nin bulunduğu karayolunun duvarı çöktü. Gece saatlerinde meydana gelen çökme sonucu Millet Bahçesi'nin duvarı zarar gördü. Olayın yaşandığı alan güvenlik şeridine alınırken, Akçaabat-Trabzon karayolunda ulaşım tek şeritten veriliyor. Yaşanan olayla ilgili inceleme devam ederken, ekipler yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA
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