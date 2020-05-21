Trabzon'da karantinadaki 288 kişi evlerine gönderildi
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Trabzon'da karantinadaki 288 kişi evlerine gönderildi

ABD'den getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Trabzon'da yurda yerleştirilen 288 kişi, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda evlerine uğurlandı.

Trabzon'da karantinadaki 288 kişi evlerine gönderildi
21.05.2020 23:13 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:13

ABD'den getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Trabzon'da yurda yerleştirilen 288 kişi, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen tahliye kapsamında Houston'dan havalanarak Ordu-Giresun Havalimanı'na inen Türk Hava Yollarına ait uçaktaki 296 Türk vatandaşından 288'i, kara yolu ile Trabzon'a getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gülbahar Hatun Yurdu'nda karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığınca valiliklere gönderilen ve "Yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının artık KYK yurtlarında yapılmayacağı, hava alanlarında muayeneleri sonrası evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağı" belirtilen yazı kapsamında kentte karantinada tutulan 288 kişi tahliye edildi.

Tahliye edilen vatandaşlar, otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Emeği geçenlere teşekkür ettiler

Vatandaşlardan Amerika'da yaklaşık 1 yıldır gözlemci doktor olarak çalışan Pınar Küçükdağlı, Kovid-19'a bağlı kapanan uçuşlar nedeniyle ülkeye tahliye uçuşuyla gelmek durumunda kaldığını belirterek, "Burada bizi çok güzel ağırladılar. Bütün ekibe teşekkür ediyorum. Bize çok iyi baktılar." diye konuştu.

Teksas'da iş yeri olan Aydan Ertem de yaklaşık 2 aydır iş yerini kapattığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Biz evde arkadaşlarla görüştük, buraya gelmek istedik. Uçuşlar kapalı, bütün havalanları kapalı hiç umudumuz yoktu. Ne yapalım dedik. Bir WhatsApp grubu oluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, CİMER'e, her tarafa mailler attık. Umudumuz pek yoktu ama aradan 15-20 gün geçti konsolosluktan aradılar, 'uçuyorsunuz' dediler. İnanın herkes ağlamaya başladı. Emeği olan herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Herkesten Allah razı olsun."

"Bu süreci mükemmel yürüttükleri için teşekkür ederim"

Öte yandan, karantina sürecini Trabzon'da geçiren milli voleybolcu Yeliz Başa da çektiği video ile karantina sürecini değerlendirdi.

Başa, videoda 4 günlük bir karantina süreci geçirdiğini belirterek, "Porto Riko'nun Llaneras takımındaydım. Tüm dünyada olduğu gibi orada da voleybola ara verildi. 12 Mart'ta liglere ara verilmesinden sonra 15 günde bir valilik açıklama yapmasıyla süreler 1 Nisan, 15 Nisan ve en son 3 Mayıs'ta tekrar yasaklar uzatılınca eve dönüş kararı aldım. Çok şükür ki Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ın yardımı ile eve dönüş organizasyonum yapıldı." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 32 saatlik yorucu yolculuğun ardından Trabzon'daki Gülbahar Hatun Yurdu'na yerleştirildiğini anlatan Yeliz Başa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada bizi çok iyi karşıladılar.Yurt müdiresi, çalışanları, AFAD, Kızılay mükemmel bir şekilde bizimle ilgileniyorlar. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın büyükelçimiz, devlet büyüklerimiz ve Sağlık Bakanımıza, tüm AFAD ve Kızılay çalışanlarına bu süreci mükemmel yürüttükleri için teşekkür ederim. Herkese sağlıklı günler diliyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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