Trabzon'da karantina uygulanan yer sayısı artıyor

TRABZON'da koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle karantina tedbiri uygulanan yer sayısı 836'ya yükseldi. Vatandaşlar, vakaların yayılımına pozitif olanların temaslılarını gizlemesinin etkili olduğunu belirtiyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı il bazlı koronavirüs haritasında 13- 19 Mart tarihleri arasında illere göre 100 bin nüfusta görülen koronavirüs vaka sayısına göre, 'Çok yüksek riskli' iller arasında bulunan Trabzon'da, vaka artışı yaşanan bölgelerde karantina uygulaması kararı alınıyor. Kentte, 7 apartman, 2 pansiyon, 823 ev, 1 kurs ve 3 mahalle olmak üzere toplam 836 noktada karantina tedbiri uygulanıyor.

'POZİTİF OLDUĞUNU GİZLEYENLER VAR'Kentte karantina tedbiri uygulanan yer sayısının artmasına rağmen cadde ve sokaklarda insan yoğunluğu sürüyor. Vatandaşlar, vakaların yayılımına, pozitif olanların temaslılarını gizlemesinin etkili olduğunu belirtiyor.Vatandaşlardan Ceyhun Yıldırmış, "Trabzon'da dışarıdaki kalabalık ortada. İnsanlar dışarıda kurallara uymadığı gibi karantinaya alınan insanlarında kurallara uymadığını görüyoruz. Akraba, eş, dost ziyaretleri maalesef ki bölgemizde çok fazla. Evlerde genellikle kurallara zaten uyulmuyor. Pozitif olup köye kaçan insanlar var. Köy gibi yerlerde pozitif olup bunu gizleyen ve etrafta dolaşanlar da oluyor. Kurallara uyulması gerekiyor" diye konuştu.'KİMSE ŞEFFAF DAVRANMIYOR'Yanındaki insandan bile pozitif olduğunu gizleyenlerin olduğuna değinen Halim Reis, "Kurallara uyulsaydı zaten Trabzon'da vakalar bu kadar yüksek olmazdı. Demek ki bir yerde büyük bir boşluk var. İnsanlar evlerinde durmuyorlar. Hasta olduğunu bile bile gezen insanlar var. Kimse şeffaf davranmıyor. Yanındaki insana ben pozitifim demiyor. Kendini izole eden, karantina kurallarına uyan çok az sayıda insan var. Herkes kafasına göre takılıyor" şeklinde konuştu.'YASAKLARA MAALESEF UYULMUYOR'

Merve Celap ise, "Vakalar çok yüksek Trabzon'da. Ama yine de sokaklar oldukça kalabalık. Pozitif olduğu halde sırf karantinaya alınmamak için hastaneye gitmeyip dolaşan insanlar var. Hem kendilerini hem de bizi tehlikeye atıyorlar. Yasaklara maalesef uyulmuyor. Çok kişiyi bu hastalıktan kaybettik" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aleyna KESKİN