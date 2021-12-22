TRABZON'DA KAR YAĞIŞINDA ÖĞRENCİLER MAHSUR KALDI; EĞİTİME KAR TATİLİ

TRABZON (DHA) - Trabzon'da etkili olan kar yağışı dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de de yaşamı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde okul ziyareti sonrası Uzungöl'den dönen Çaykara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Camurali aracıyla, rampa yolda buzlanma nedeniyle kaydı. Uzungöl'den dönüş yoluna geçen çoğu ziyaretçiler de araçlarıyla buz ve karlı yolda zor anlar yaşadı. Çevredekilerden kimi, yolda kalan sürücülere yardım ederken, kimi de bu anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntü çeken bir kişi de, dengesini kaybederek, düşmesi sonucu kolundan yaralandı. Görüntülerde; kar ve buzla kaplı yolda kontrolden çıkan araçların hızla kayarak bariyerlere çarptığı, çevredekilerin 'Allah-u Ekber, bismillah inşallah bir şey olmaz' diyerek bağırdığı, 'yoldan çekilin' diye bağırıp, ıslık çalan vatandaşların da kayan araçları güçlükle durdurmaya çalıştığı anlar yer alıyor.