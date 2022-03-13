Trabzon'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi - Haberler

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Trabzon'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

AA - Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi

Trabzon'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

TRABZON (AA) - Trabzon'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın eğitime ara verildiği bildirildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteorolojik tahminler doğrultusunda ilimizde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki resmi ve özel tüm okullarda (ilk, orta, lise), halk eğitim merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, resmi ve özel okulların destekleme, yetiştirme ve takviye kursları ile motorlu taşıt kurslarında 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmesine engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir."

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Duygu Avunduk - Güncel

Rehabilitasyon, 14 Mart, Trabzon, kar, Güncel, Haberler

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