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Trabzon'da kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Bekir Koca - Haberler | Güncel

Trabzon'da kar yağışı etkili oluyor Şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

TRABZON (İHA) - Trabzon'da kar yağışı etkili oluyor

Şehir merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

TRABZON - Trabzon'da şehir merkezi ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Trabzon'da mevsimin ilk karı yağarken, etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde ulaşımı aksatıyor.

Trabzon'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda araç yolda ilerlemekte güçlük çekerken Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler de kapalı olan yolları açma çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreyi bulurken şehir merkezinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle Trabzon Büyükşehir Belediye ekipleri 200 iş makinesi, 12 kar küreme motoru ve 500 personelin karla mücadele çalışmaları için görevlendirildiği belirtildi.

Trabzon'da kar yağışı etkili oluyor

Trabzon'da kar yağışı etkili oluyor

Trabzon'da kar yağışı etkili oluyor

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