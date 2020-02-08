08.02.2020 15:17 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:24

Trabzon'da kar yağışı 3 sene sonra etkili oldu

TRABZON'da kent merkezine 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Sahil kesimlerinde kar yağışını görenler, kentin beyaza büründüğü bu anları sarıldıkları telefonlarına kaydedip, görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kentte en son 30 Ocak 2017'de kar yağmıştı.

Kentte, gece başlaması beklenen kar yağışı, saat 10.00 sıralarına başladı. Kar yağışıyla birlikte, kent merkezine 3 yıl aradan sonra ilk kez kar yağdı. Özellikle kentin sahil ve yüksek kesimlerinde süren kar yağışını gören bazı vatandaşlar, telefonlarına sarılarak bu anı kaydedip, görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Kar yağışı, günlük yaşamın yanı sıra, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Trabzon Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşlar, hava muhalefeti nedeniyle karşılıklı iptal edildi. Kar nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun yanı sıra kenti ara arterlerindeki yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ve karayolları ekipleri, yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmalarında bulundu.

ÇOCUKLAR KARIN KEYFİNİ SÜRDÜ

Kar yağışı, Ortahisar semtindeki, Atatürk Köşkü ve Boztepe'de de seyrine doyum olmaz manzaralar oluşturdu. Yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı olan köşk, çevresinin de beyaza bürünmesiyle ziyaretçilerine eşsiz manzara sundu. Kent merkezine 3 yıl aradan sonra yağan karın keyfini çocuklar sürdü. Sokaklar ve parklara koşan çocuklar, kartopu oynayarak doyasıya eğlenip, yıllarda sonra karla buluşmanın heyecanını yaşadı. Çocukların eğlenceli anlarına, hafta sonunu fırsat bilen aileleri de eşlik edip, eğlendi.

PAZAR GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre; Trabzon'da kırsal kesimlerde başlayan kar yağışı, pazar günü akşam saatlerine kadar sürecek. Sahil kesimlerinde, il ve ilçe merkezlerinde kar kalınlığının 20 santimetreyi geçmesi beklenirken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi ekipleri de, başlatılan kar ve buzla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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