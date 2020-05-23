Trabzon'da kar yağışı
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Trabzon'da kar yağışı

Trabzon'da kar yağışı Trabzon'un Araklı, Sürmene ve Köprübaşı yaylalarında kalanlar 23 Mayıs sabahı kar sürprizi ile karşılaştı.

23.05.2020 13:52 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:57

Trabzon'da kar yağışı

TRABZON - Trabzon'un Araklı, Sürmene ve Köprübaşı yaylalarında kalanlar 23 Mayıs sabahı kar sürprizi ile karşılaştı.

Hafta sonu özellikle Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde havanın soğuyacağı bildirilmişti. Ancak kimse bu kadarını beklemiyordu. Kış sonrası yeniden yeşillenmeye başlayan yaylalar 23 Mayıs'ta kar sürpriziyle karşılaştı.

Araklı'nın Kızılkaya, Kalecik, Yılantaş gibi yaylalarında kar etkisini gösterirken Köprübaşı ve Sürmeneye bağlı Taşlı Yaylası, Lişit, Aşot gibi yaylalarda yükseğe çıktıkça kar daha da etkisini artırdığı gözlendi.

Bu hafta yaylalarda yaşayan vatandaşlar, bu keyifli anı yaşamanın heyecanını cep telefonuyla kamera çekimi yapıp sosyal medyadan paylaşarak kutladı.

Trabzon'da kar yağışı

Kaynak: İHA

Manşet

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