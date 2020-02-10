Trabzon'da kar yağışı
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Trabzon'da kar yağışı

Ekiplerin kar temizlemesi Kar küremeden görüntüler Otomobillerden görüntüler TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediye ekipleri, etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle şehrin farklı noktalarında temizleme çalışmaları yaptı.

10.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:46
Trabzon'da kar yağışı

Ekiplerin kar temizlemesi

Kar küremeden görüntüler

Otomobillerden görüntüler - Trabzon Büyükşehir Belediye ekipleri, etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle şehrin farklı noktalarında temizleme çalışmaları yaptı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Trabzon'da kar yağışı
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