Trabzon'da kar yağışı
Ekiplerin kar temizlemesi Kar küremeden görüntüler Otomobillerden görüntüler TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediye ekipleri, etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle şehrin farklı noktalarında temizleme çalışmaları yaptı.
10.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:46
Ekiplerin kar temizlemesi
Kar küremeden görüntüler
Otomobillerden görüntüler TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediye ekipleri, etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle şehrin farklı noktalarında temizleme çalışmaları yaptı.
Kaynak: AA