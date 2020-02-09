Trabzon'da kar yağışı
Greyder ile yol açma çalışmalarından görüntüler Kent merkeziden görüntüler Kar manzaraları Seyir halindeki araçlar Karla kaplı mahalle ve evlerTRABZON - Trabzon'da dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
09.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:09
Greyder ile yol açma çalışmalarından görüntüler
Kent merkeziden görüntüler
Kar manzaraları
Seyir halindeki araçlar
Karla kaplı mahalle ve evler
TRABZON - Trabzon'da dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kaynak: AA