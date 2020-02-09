Trabzon'da kar yağışı
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Trabzon'da kar yağışı

Greyder ile yol açma çalışmalarından görüntüler Kent merkeziden görüntüler Kar manzaraları Seyir halindeki araçlar Karla kaplı mahalle ve evlerTRABZON - Trabzon'da dün sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

09.02.2020 15:08 | Son Güncelleme: 09.02.2020 15:09
Trabzon'da kar yağışı

Greyder ile yol açma çalışmalarından görüntüler

Kent merkeziden görüntüler

Kar manzaraları

Seyir halindeki araçlar

Karla kaplı mahalle ve evler

- Trabzon'da dün saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kaynak: AA

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: Trabzon'da kar yağışı
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