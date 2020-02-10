Trabzon'da kar temizleme çalışmaları
Ekiplerin yolları ve ağaçları temizlemesi Sokakta köpeğin yiyecek araması Kar temizleme ekiplerinin yolları temizleme çalışması TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi ekipleri, etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle şehrin farklı noktalarında temizleme çalışmaları yaptı.
Ekiplerin yolları ve ağaçları temizlemesi
Sokakta köpeğin yiyecek araması
Kar temizleme ekiplerinin yolları temizleme çalışması
TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi ekipleri, etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle şehrin farklı noktalarında temizleme çalışmaları yaptı. Ağaçlarda oluşan kar kütleleri ekipler tarafından temizlendi.