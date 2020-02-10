Trabzon'da kar temizleme çalışmaları
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Trabzon'da kar temizleme çalışmaları

Ekiplerin yolları ve ağaçları temizlemesi Sokakta köpeğin yiyecek araması Kar temizleme ekiplerinin yolları temizleme çalışması TRABZON - Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Ortahisar Belediyesi ekipleri, etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle şehrin farklı noktalarında temizleme çalışmaları yaptı.

10.02.2020 18:32 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:33
Trabzon'da kar temizleme çalışmaları

Ekiplerin yolları ve ağaçları temizlemesi

Sokakta köpeğin yiyecek araması

Kar temizleme ekiplerinin yolları temizleme çalışması

- Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Belediyesi ekipleri, etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle şehrin farklı noktalarında temizleme çalışmaları yaptı. Ağaçlarda oluşan kar kütleleri ekipler tarafından temizlendi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Trabzon'da kar temizleme çalışmaları
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