Trabzon'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı - Haberler
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Trabzon'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Trabzon'da kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
AA / Duygu Avunduk - Haberler | Güncel

Trabzon'un Tonya ilçesinde kar yağışının etkili olduğu yaylada mahsur kalan 6 kişi AKUT ekiplerince kurtarıldı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Tonya ilçesinde kar yağışının etkili olduğu yaylada mahsur kalan 6 kişi AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Kavaklı Yaylası'nda giden 6 kişi, AKUT ekiplerine ulaşarak mahsur kaldıklarını bildirdi.

Bölgeye giden 7 kişilik ekip, yaylada araçları kara saplananlara ulaştı.

Ekipler, olumsuz hava koşullarında yürüttükleri yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan kişileri kurtardı.

İlçe merkezine götürülen kişilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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AA / Duygu Avunduk - Son Dakika Haberleri

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