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Trabzon'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi

Trabzon'da kar nedeniyle okullar yarın tatil edildi
AA / Hakan Burak Altunöz - Haberler | Güncel

Trabzon'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Trabzon'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiğini belirtti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğime bir gün süreyle ara verildiğini ifade eden Vali Ustaoğlu, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

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AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri
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Trabzon'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

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