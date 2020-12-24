Trabzon'da kar nedeniyle kapanan mahalle yollarından 82'si açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Trabzon'da kar nedeniyle kapanan mahalle yollarından 82'si açıldı

24.12.2020 17:51 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:54
Trabzon'da kar nedeniyle kapanan mahalle yollarından 82'si açıldı

Trabzon'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 102 mahalle yolundan 82'si açıldı.

Trabzon'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 102 mahalle yolundan 82'si açıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin dün gece başlayan kar yağışının ardından kapanan 102 köy yolundan 82'sini ulaşıma açtığı belirtildi.

Açıklamada, ekiplerin kalan 20 köy yolunu bu gece itibarıyla açmasının hedeflendiği kaydedildi.

???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İsmail Demir Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Meral Danış Beştaş
Magazin Arto Berk Oktay Demet Akalın Furkan Palalı
Spor Can Bartu Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Hüseyin Göçek Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Trabzon'da kar nedeniyle kapanan mahalle yollarından 82'si açıldı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 17:57:47. #1.15#
title