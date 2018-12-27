Trabzon'da Kar Nedeniyle Kapanan Köy Yolları Açılıyor

Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri başta olmak üzere ilçe belediye ekipleri de karla mücadele çalışmalarına aktif olarak katılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı açıklamada, Trabzon genelinde karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Gümrükçüoğlu, "Günün ilk ışıklarıyla çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Şehrimizin özellikle orta ve yüksek kesimlerinde yolu ulaşıma kapalı mahallelerimiz bulunuyor. Çalışmalarımız sonucunda büyük bölümü ulaşıma açılmıştır" ifadelerini kullandı.

Kar yağışının en etkili olduğu ilçeler arasında yer alan Maçka ilçesinde karla mücadele çalışmalarında 65 mahallenin tüm yolları ulaşıma açıldı. İlçede 8 ekiple gerçekleştirilen çalışmayı Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, sabahın erken saatlerinden itibaren yönetti. Yapılan çalışmadan dolayı tüm ekiplerine teşekkür eden Belediye Başkanı Koçhan, "Çok şükür tüm yollarımızı ulaşımı açtık. Göreve geldiğimiz günden beri güçlü makine parkımız ile çok şükür karla mücadelede en başarılı belediyelerden bir tanesiyiz. 1 gün gibi çok kısa sürede tüm yollarımızı ulaşıma açtık. Hasta vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Özveri ile çalışan tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Akçaabat Belediyesi ekipleri de ilçenin yüksek kesimlerinde yağan ilk karın ardından Akçaköy, Akpınar, Çukurca ve Uçarsu Mahalle yollarında kar tarama çalışmalarına başladı. Akçaabat genelinde kar yağışına karşı gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen ise ilçe genelinde karla mücadele ekiplerinin kapanan yollara hemen müdahale ettiğini söyledi. Vatandaşlar tarafından da gerekli önlemleri alınması gerektiğine vurgu yapan Başkan Türkmen, vatandaşların toplu taşıma araçlarını kullanmalarını, sürücülerin ise kar lastiksiz ve zincirsiz araçla yola çıkmamaları gerektiğinin altını çizdi.

Öte yandan Yomra ilçesinden Demirciler köyüne dün akşam arazi aracıyla yola çıkan Fatih Emirhan Ayaz ve arkadaşı araçlarının karda kayarak yol kenarındaki su kanalına düşmesi sonucu yolda mahsur kaldı. Araç sürücüsü Ayaz ve beraberindeki arkadaşı karlı ve dondurucu havada araçlarını terk ederek bir yakınlarının köy evine sığındı. Geceyi köy evinde geçiren 2 kafadar belediye ekiplerinden yardım isteyerek araçlarını bulunduğu yerden çıkartılması için yardım istedi. Belediye ekipleri uzun uğraşlar sonucu aracı bulunduğu yerden çıkartmayı başardı. - TRABZON

Kaynak: İHA