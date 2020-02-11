Trabzon'da kar iki tekneyi batırdı
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Trabzon'da kar iki tekneyi batırdı

Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki Akçakale Limanı'nda bulunan 2 tekne yağan karın ağırlığını kaldıramayarak battı.

11.02.2020 11:01 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:01
Trabzon'da kar iki tekneyi batırdı

'un ilçesindeki Limanı'nda bulunan 2 tekne yağan karın ağırlığını kaldıramayarak battı.


Akçaabat ilçesindeki Akçakale Limanı'na bağlı bulunan 2 ahşap tekne, su alarak battı. Batan teknelerin sudan çıkartılması için çalışma başlatıldı. Suyun içindeki tekneler dalgıç tarafından halatlarla bağlandıktan sonra vinç yardımıyla sudan çıkartıldı. - TRABZON

Kaynak: İHA
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