Trabzon'da kar etkili oluyor

TRABZON (AA) - Trabzon'un yüksek kesimleri ve kent merkezinde kar etkili olmaya başladı.

Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünün yaptığı uyarının ardından başlayan rüzgar ve yağmur, akşama doğru yerini kara bıraktı.

Kısa sürede beyaza bürünen kent merkezinin yanı sıra ilçelerde yüksek rakımlı bazı mahallelerin yolları ulaşıma kapandı.

15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki "Trabzon" yazısı önünde fotoğraf çektiren vatandaşlar, mevsimin ilk karının tadını çıkardı.

Bu arada, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı girişinde bulunan Trabzonspor bilet satış noktasında, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında bordo-mavili takımın karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı için satışa sunulan biletlere taraftarlar yağışa rağmen ilgi gösterdi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı öncesinde hazırlıkların başladığını belirterek, 200 iş makinesi, 12 kar küreme motoru ve 500 personelin karla mücadele çalışmaları için görevlendirildiğini açıkladı.

AA / Hakan Burak Altunöz - Son Dakika Haberleri

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