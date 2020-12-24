Trabzon'da kapalı olması gereken kahvehaneye polis baskını
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Trabzon'da kapalı olması gereken kahvehaneye polis baskını

24.12.2020 11:00 | Son Güncelleme: 24.12.2020 11:05
Trabzon'da kapalı olması gereken kahvehaneye polis baskını

Trabzon'da alınan Korona virüs tedbirlere uymayıp kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan toplam 17 kişiye 53 bin 550 TL para cezası kesildi.

Trabzon'da alınan Korona virüs tedbirlere uymayıp kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan toplam 17 kişiye 53 bin 550 TL para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, Ortahisar ilçesinde Korona virüs tedbirlerine rağmen bir kahvehanede oyun oynandığı ihbarını alan Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri söz konusu kahvehaneye baskın düzenledi. Baskında kahvehane sahibi ve oyun oynayan 17 kişi hakkında işlem yapılırken, toplam 53 bin 550 TL para cazası kesildi. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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