Trabzon'da Kanuni Bulvar Projesi trafiği rahatlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Trabzon'da Kanuni Bulvar Projesi trafiği rahatlattı

TRABZON'da kent trafiğini rahatlatması için planlanan ve 12 köprülü kavşak, 17 tünel ve 55 köprüden oluşan 28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı projesinin ilk etabı tamamlanarak trafiğe açıldı.

Trabzon'da Kanuni Bulvar Projesi trafiği rahatlattı
03.07.2020 11:58 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:01

TRABZON'da kent trafiğini rahatlatması için planlanan ve 12 köprülü kavşak, 17 tünel ve 55 köprüden oluşan 28 kilometre uzunluğundaki Kanuni Bulvarı projesinin ilk etabı tamamlanarak trafiğe açıldı. İkinci etabı süren proje, kentte trafik akışını da rahatlattı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin dik ve engebeli arazi yapısında ulaşım ağı oluşturulmasının zorluğu yaşanıyor. Trabzon'da şehir içi ulaşımı rahatlatması ve transit geçişleri kolaylaştırması amacıyla Kanuni Bulvarı adı verilen 28 kilometre uzunluğunda yol ağı projelendirildi. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan proje, Karadeniz Sahil Yolu'nun Yıldızlı mevkiinden başlayarak Trabzon-Maçka Yolu Gözalan mevkiinde sona erecek. 2x 3 şeritli bölünmüş yol olarak yapımı devam eden projede; 12 köprülü kavşak, toplam uzunluğu 6,5 kilometre olan 8 çift tüp ve 441 metre uzunluğunda 1 tek tüp olmak üzere toplam 17 tünel ve toplam uzunluğu 7 bin 888 metre olan 55 köprü planlandı. Proje, 2,5 milyar TL'ye mal olacak.

9.8 KİLOMETRELİK BÖLÜMÜ TRAFİĞE AÇILDIKanuni Bulvarı Projesi'nin 9.8 kilometrelik bölümü tamamlanarak trafiğe açıldı. Beşirli ve Erdoğdu kısmının tamamlanması ile trafik akışı rahatladı. Tüm bağlantıları tamamlandığında, eski Devlet Sahil Yolu, Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Karadeniz Sahil Yolu'na bağlantı da yapılmış olacak. Projede Boztepe ve Bahçecik tünellerinin de içinde bulunduğu 5 kilometrelik kesimin Çukurçayır kavşağına kadar olan kısmı için çalışmalar sürüyor.'DEVLETİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'Trabzon'da vatandaşlar Kanuni Bulvarı yolunun yapılmasından dolayı memnun olduklarını dile getirirken, yolun şehre önemli fayda sağladığı belirtti.Birsu İpek Kukul, sahile inmeye gerek duymadığını ve yeni yolda yürüyüş yapabildiğini belirtti. Kukul, "Ulaşımı rahat, birçok yerden rahatlıkla artık yürüyerek gelebiliyoruz. Eskiden buralar daha karışıktı. Artık burada yürüyüş de yapabiliyoruz" dedi.Kanuni Bulvar yolunun gerekli olduğunu söyleyen Ecem Başköy de, "İlk defa burada yürüyorum. Gayet güzel oldu. Böyle bir yol lazımdı da. Bu yolu spor amaçlı yürüyüş yolu olarak da kullanabiliyoruz" diye konuştu.

Mehtap Turan ise, "Bu yol bizim için çok güzel oldu. Akşamları sahile inme gereği duymuyoruz, yürüyüş yolu olarak da kullanıyoruz. Trafiği de oldukça rahatlattı. Çok memnunuz. Devletimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz Haber
Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı Haber
Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu Haber
Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi...
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak Haber
Son Dakika: Yılın ilk 6 aylık enflasyonuna göre emekli ve memur yüzde 5,75 zam alacak
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü Haber
Geçen ay hasadı başlayan domatesin kilosu tarlada 3 liradan 60 kuruşa düştü
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere 'Yarın öleceğim uğraşmayın artık' demiş Haber
Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan ilk görüntüler geldi
Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki patlamadan ilk görüntüler geldi
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Mahalleye yayılan kötü koku, cansız bedeni ortaya çıkardı
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Emre Belözoğlu, Ben Arfa'nın Fenerbahçe'ye transferini veto etti
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
Sosyal medya tamamen kapatılacak mı? AK Parti kanadından yanıt geldi
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
ABD'li uzmandan korona vakalarındaki artışla ilgili uyarı: En kötü fırlayışın çok daha ötesinde
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Avustralya'da karantinaya alınan yolcular otel görevlileriyle cinsel ilişkiye girdi, ikinci dalga patlak verdi!
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son Dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek haziran ayı enflasyonu açıklandı
Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
Son Dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
The Sun, Bodrum'daki fahiş fiyatlara dikkat çekti: İngiliz turistler tatil için Türkiye'yi tercih etmeyebilir
Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, dev kulüplerin milli oyuncuya talip olduğunu açıkladı
Cengiz Ünder'in menajeri Mirsad Türkcan, dev kulüplerin milli oyuncuya talip olduğunu açıkladı
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
Ezo ve Ali Sunal, babaların Kemal Sunal'ın ölüm yıl dönümünde yaptığı paylaşımlarla duygulandırdı
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
HDP'li 3 milletvekilinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Metin Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına diyalog çağrısı
Metin Feyzioğlu'ndan baro başkanlarına diyalog çağrısı
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup...
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
Antalya'da hava sıcaklığı 39 dereceye çıktı, vatandaşlar sahile koştu
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu
Riyad Mahrez'le fotoğraf çektiren İngiliz taraftar işinden kovuldu
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Mustafa Varank Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Meral Danış Beştaş
Magazin Seda Sayan Bülent Ersoy Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Falcao Ali Koç Okan Buruk Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Karar Temmuz Ankara
Şu an buradasınız: Trabzon'da Kanuni Bulvar Projesi trafiği rahatlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.7.2020 12:02:52. #1.15#
title