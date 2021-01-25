Trabzon'da kan bağışında bulunanlara Sürmene bıçağı hediye edilecek

Trabzon'un Sürmene Belediyesi, ilçede düzenleyeceği kan bağışı kampanyasına destek veren vatandaşlara Sürmene bıçağı hediye edecek.

Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün, AA muhabirine, ilçe olarak kan stokuna destek vermek istediklerini söyledi.

Kan bağışının önemine vurgu yapan Üstün, "Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır." sloganıyla kan bağışında bulunacak vatandaşlara dünyaca ünlü Sürmene bıçağı hediye edeceklerini belirtti.

Üstün, Sürmene'ye yakın ilçelerden de kan bağışına destek beklediklerini ifade ederek, "Bağışta bulunmak isteyen vatandaşları yarın saat 10.00'da ilçede eski cami önünde konuşlanacak Türk Kızılay kan aracına bağış yapmaya bekliyoruz. Bağışçılarımız, daha sonra gelip belediyemizden Sürmene bıçaklarını temin edebilirler." diye konuştu.

Sürmene bıçağının el yapımı olması nedeniyle oldukça ünlü olduğuna dikkati çeken Üstün, "Haftada bir gün düzenlenecek etkinliğimizi, 4 hafta sürdürmeyi düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri artarsa kampanyamız devam edebilir. Bıçaklarımızın üzerine de 'Kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır' yazarak bağışçılarımızda hatıra kalmasına vesile olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk