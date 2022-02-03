Trabzon'da kamyonun açılan damperi, dal-çık içerisinden geçerken koptu
AA, Seyit Ahmet Eksik - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Trabzon'da, bir kamyonun açılan damperi, dal-çık içerisinden geçtiği sırada tavana çarparak koptu.
TRABZON (AA) - Trabzon'da, bir kamyonun açılan damperi, dal-çık içerisinden geçtiği sırada tavana çarparak koptu.
Karadeniz Sahil Yolu Rize- Trabzon istikametinde seyreden 25 SH 256 plakalı kamyonun açılan damperi, Çömlekçi dal-çık içerisinde tavana çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kamyondan koparak ayrılan damper, dal-çıkta asılı kaldı.
Sürücünün hafif yaralandığı kazada, polis ekipleri kara yolunda güvenlik önlemi alarak ulaşımı tek şeritten sağladı.
Damperin kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.