Trabzon'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Yomra-Özdil-Yağmurdere grup yolunun 1. kilometresinde, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyon ile Ali Kemal Pehlivan'ın (23) kullandığı motosiklet çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Pehlivan, kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Pehlivan'ın, Avrasya Üniversitesinde öğrenci olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA