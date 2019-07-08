Trabzon'da kamyon ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü
Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Trabzon'un Yomra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, Yomra-Özdil-Yağmurdere grup yolunun 1. kilometresinde, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyon ile Ali Kemal Pehlivan'ın (23) kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Pehlivan, kaldırıldığı Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Pehlivan'ın, Avrasya Üniversitesinde öğrenci olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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