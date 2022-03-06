TRABZON'DA KAHRAMANMARAŞ CADDESİ YAYALAŞTIRILDI

KAHRAMANMARAŞ (DHA) - TRABZON'un en işlek caddelerinden Kahramanmaraş Caddesi trafiğe kapatılarak yaylaştırıldı. Daha önce cadde üzerinde bekleyen dolmuş sürücüleri ise alındıkları meydanın bir köşesinde yetersiz alan nedeniyle sorun yaşadıklarını dile getirdi.

Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi en işlek caddelerden olan Kahramanmaraş Caddesi'nin araç trafiğine kapatılarak yaylaştırılması için anket düzenledi. Ankete katılanların yüzde 80'i caddenin yaylaştırılmasından yana görüş bildirdi. Bunun üzerine meydana çıkan trafik akışı yeniden düzenlenerek cadde bugünden itibaren araç trafiğine kapatıldı. Cadde üzerinde bekleyen şehir içi dolmuşlarda meydan alanının bir köşesine alındı. Ancak dolmuş sürücüleri yönlendirildikleri yeni alanın yetersiz olduğunu savunarak, tepkilerini dile getirdi. Caddede gerginlik yaşanması ihtimali üzerine polis ekipleri giriş ve çıkışlarda güvenlik önlemi aldı.

'BİRAZ KARMAŞA VAR'

Kent sakinlerinden Başak Kara, 'Trabzon'a yerleşeli 1,5 yıl olacak. İlk geldiğim zaman caddeye araba ile girmek çok sıkıntıydı. İzdiham var gibiydi. Trafik bölgede ciddi bir problem. Çok sayıda araba ve dolmuşlar alandaydı. İnsanlar arabaların üzerine doğru yürüyorlardı. Çok ciddi anlamda bir kaos ortamı vardı. Bugün trafiğe kapatıldı cadde. Biraz karmaşa var ama zamanla insanlar alışacak ve alanda yapılacak olan düzenlemelerle çok daha güzel olacak diye konuştu.

'KÖPRÜ ALTI DOLMUŞ MEZARLIĞINA DÖNDÜ'

Abdurrahman Yıldız ise, 'Caddenin kapatılmasını birkaç açıdan değerlendirmek gerekiyor. İmar planı yapıldı mı Ona göre mi kapatıldı. Bunları düşünmek lazım. Biz vatandaşlara göre güzel oldu tabi ki alanın insanlara bırakılması. Ama postane tarafı ve köprü altı dolmuş mezarlığına döndü. Ama zaman geçtikçe sistem ancak oturur diye düşünüyorum' dedi.

'BU SİSTEMDE YA KAVGA YA DA SORUN ÇIKACAK'

Dolmuş sürücüsü Muhammet Er ise Belediyenin yapmış olduğu sistemde burada herkes zarar görür. Kararı aldılar yolu da kapattılar ama dolmuşçulara ne olduğu belli değil. Burada yeterli alan yok. Çok fazla dolmuş var. İnsanlar hep birbirine girdi. Bizi öylece kaldırıp bir kenara attılar. Millet birbiri ile dövüşsün istiyorlar sanırım. Bu sistemde ya kavga ya da sorun çıkacak. Bizi birbirimize bıraktılar çözüm arıyoruz kendimiz bulamayınca da kavga çıkıyor? şeklinde konuştu.

'BİRBİRİMİZE GİRDİK, KAVGALAR YAŞANIYOR'

Dolmuş sürücüsü Murat Bayrak da Şu an yanlış bir sistem yaptılar. Umarım belediye başkanı bunun farkındadır. Burada dolmuşçular bir aileyiz ama hep birbirimize girdik. Kavgalar yaşanıyor. Alan yetersiz. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Yanlış bir karar ve çözüm bulunması lazım? ifadelerine yer verdi.