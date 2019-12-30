Trabzon'da kadınlar hamamında karbonmonoksit zehirlenmesi
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Trabzon'da kadınlar hamamında karbonmonoksit zehirlenmesi

Trabzon'da hamamda biriken karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kadın tedavi altına alındı.

30.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 30.12.2019 11:40
Trabzon'da kadınlar hamamında karbonmonoksit zehirlenmesi

'da hamamda biriken karbonmonoksit gazından zehirlenen 4 kadın tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçesi Kemerkaya Mahallesi'ndeki hamama giden 4 kadın, suyun ısıtılması için yakılan odun ve kömürden yayılan karbonmonoksit gazı nedeniyle fenalaştı.

Görevlilerin vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, gazdan etkilenen 4 kişiyi Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesine kaldırdı.

Kaynak: AA
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