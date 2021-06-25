Trabzon'da kadınlar açtıkları sergide hazırladıkları ürünleri satışa sundu

Trabzon'da 18 ilçedeki kadınların hazırladıkları ürünler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde "Girişimcilikte Kadın Dayanışması Sergisi"nde satışa sunuldu.

Trabzon'da 18 ilçedeki kadınların hazırladıkları ürünler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde "Girişimcilikte Kadın Dayanışması Sergisi"nde satışa sunuldu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İpekyolu Kadın Girişim, Üretim ve İşletme Kooperatifi tarafından ortaklaşa düzenlenen sergide, kadınların hazırladıkları el emeği ürünlerin satışı yapılıyor.

Kooperatif Başkanı Bahar Kastan, AA muhabirine, hijyen ürünleri, gastronomi ve el sanatları alanlarında sergi açtıklarını söyledi.

Kastan, kadınların salgın döneminde yaptıkları el işlerini satışa sunmak amacıyla sergi açtıklarını belirterek, "18 ilçedeki üretici kadınlarla salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamalar sonrasında bir araya geldik. Sergimizin ilkini geçtiğimiz hafta alışveriş merkezinde açtık. Bu hafta ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesinde açtık. Üçüncü sergimiz de önümüzdeki haftalarda Of ve Vakfıkebir ilçelerinde devam edecek." dedi.

Kadınların ürünlerini sergilerde satışa sunduklarını dile getiren Kastan, "Kooperatifimizi tanıtarak, PTT AVM'de e-ticaret sistemini açarak mağazamızı oluşturduk. Buradan da ürünlerimizin satışı devam edecek. Yarın sergimiz sona eriyor, tüm Trabzonluları sergimize bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Duygu Avunduk