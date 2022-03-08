Trabzon'da Kadınla Başlar Derneğince kermes düzenlendi - Haberler

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Trabzon'da Kadınla Başlar Derneğince kermes düzenlendi

AA - Duygu Avunduk - Güncel
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Trabzon'da Kadınla Başlar Derneğince kermes düzenlendi

Trabzon'da Kadınla Başlar Derneğince kermes düzenlendi.

TRABZON (AA) - Trabzon'da Kadınla Başlar Derneğince kermes düzenlendi.

Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen kermeste, Trabzon'daki girişimci ve üretici kadınlar bir araya geldi.

Kadınlar, kendileri için oluşturulan stantlarda tanıttıkları ürünlerinin satışını yaptı.

Dernek Başkanı Hülya Ulusoy, kadınlarla bir araya gelerek, kermes düzenlediklerini söyledi.

Kendi el emekleriyle üretim yapan 43 farklı sektördeki kadınları buluşturduklarını dile getiren Ulusoy, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

AA / Duygu Avunduk - Güncel

Trabzon, ulusoy, Güncel, Haberler

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