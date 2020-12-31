Trabzon'da kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doktor Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Trabzon'da bir özel hastanede kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak görev yapan doktor İlhan Demirel, yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düştü.