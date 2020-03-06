Trabzon'da Kadın Hakları Sempozyumu düzenlendi

06.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:24

Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kutlanma biçimini eleştirerek, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlara tencere, tava alınacak hatta eşlerimiz pırlanta yüzük alacak. İşte günümüzde topluma empoze edilen 8 Mart kutlamaları bu şekilde. Bilinmelidir ki 8 Mart, bu anlamda kutlanacak bir gün değil." dedi.

Suiçmez, Trabzon Üniversitesi Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen, "Kadın Hakları Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün maalesef düzenin topluma empoze ettiği şekilde kutlandığını söyledi.

Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün kutlanma biçimini çeşitli örneklerle eleştiren Suiçmez, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlara tencere, tava alınacak hatta eşlerimiz pırlanta yüzük alacak. Dükkanlar kadınlara 8 Mart nedeniyle indirim uygulayacak, biz de kutlamalar yapacağız. İşte günümüzde topluma empoze edilen 8 Mart kutlamaları bu şekilde. Bilinmelidir ki 8 Mart, bu anlamda kutlanacak bir gün değil." diye konuştu.

Suiçmez, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nün anlamına ilişkin şunları kaydetti:

"8 Mart, tam tersi Amerika'da 1857 yılında çalışma koşullarına, ücret eşitsizliğine ve uzun çalışma saatlerine isyan eden, greve giden, bu nedenle de polisler tarafından kapılar kapatılarak çıkarılan yangın sonucu öldürülen 129 kadının mücadelesinden bugüne kadar çeşitli aşamalardan geçerek BM'nin de daha sonra kabulüyle günümüze kadar gelen bir süreç. Dolayısıyla 8 Mart bizim aslında kutlayacağımız bir gün değil. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü eşitliğimizi, özgürlüğümüzü talep edeceğimiz, dayanışmayla bu mücadeleyi sürdüreceğimiz, bu çığlığı atacağımız bir gün. Alanda hak mücadelesi yapan tüm kişiler, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri bilir ki bizim için kadın hakları, kadın mücadelesi ne bir güne ne de bir aya sığar. Bu bir yaşam biçimi haline gelirse bir anlamı olur."

Trabzon Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Vesile Oktan, "Toplumsal Cinsiyet Rollerinin Gelişimi" konulu sunumunda, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarına ilişkin bilgi verdi.

Dünyada yoksulların yüzde 70'ini kadınların oluşturduğunu belirten Oktan, "Veriler, birçok kadın çalışma olanağı bulamazken, çalışan kadınların da erkek kazancının ancak 4'de 3'ü kadar ücret kazandığını gösteriyor. Yine dünyada kadınlar işlerin yarıdan fazlasını yapmalarına rağmen, toplam gelirin yüzde 10'unu kazanıyorlar ve toplam özel mülkiyetin de ancak yüzde 1'ine sahipler." diye konuştu.

Oktan, dünyada ilkokula başlayamayan 130 milyon çocuğun 3'te 2'sini kız çocuklarının oluşturduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kadınlar, kullanılan oyların yarısına sahip oldukları halde tüm dünyada parlamentoda yüzde 14,2, kabinede bakan olarak ise yüzde 6 koltuğa sahipler. Türkiye'de ise 5 kadından 1'i yani 5 milyon 732 bin kadın okur yazar değil. Erkeklerde ise bu oran 10'da 1 düzeyinde. Üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin yüzde 45'i kadın ancak bu oranları üniversitelerin yönetim seviyelerinde görmek çok mümkün değil, son derece düşük."

Oktan, toplumsal cinsiyet kavramına ilişkin anlayış değişikliği gelişmediği sürece, kadınların aynı iş için erkeklerle aynı maaşı almasının daha çok uzun yıllar gerçekleşemeyeceğini belirterek, "Bu algı değişiklikleri olmaz ise dünyada 15 milyon kız çocuğu önümüzdeki 16 yıl içinde çocuk yaşta evlendirilecek. 2086 yılına kadar Afrika'daki tüm kızlar hala henüz ortaokula gitmemiş olacak." dedi.

Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Kurt da Türkiye'de son 15 yılda 3 bin 150 kadının kocası, sevgilisi ya da başka bir erkek tarafından öldürüldüğünü dile getirerek, "Hepsi bizim insanımız, bizim diğer yarımız. İnsan hakları açısından bakmak suretiyle kadın cinayetlerini engellemek, toplumsal farkındalık oluşturmak, bu konuda toplumu bilinçli tutmak hepimizin görevi." diye konuştu.

Trabzon Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Fatma Meydan Aktaş ise Trabzon'da 1901 yılında dünyaya gelen ve kadın hakları konusunda ilk defa konferanslar düzenleyerek konuşma yapan Süreyya Hulusi Kakıcı'nın hayatına ilişkin bilgi aktardı.

Kaynak: AA