Trabzon'da, "Kadim Sanata Yolculuk" sergisi açıldı
Trabzon'da, Mevlid-i Nevi Haftası etkinlikleri kapsamında "Kadim Sanata Yolculuk" sergisi açıldı.
Trabzon'da, Mevlid-i Nevi Haftası etkinlikleri kapsamında "Kadim Sanata Yolculuk" sergisi açıldı.
Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan sergi, Trabzon Mimarlar Odası sergi salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, sergiyi gezerek, Trabzon Olgunlaşma Enstitü Müdürü Sibel Karabina ve usta öğreticilerden bilgi aldı.
Tezhip, hat ve çini çalışmalarının yer aldığı sergi, 11 Kasım Pazartesi gününe kadar açık kalacak.