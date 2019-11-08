Trabzon'da, "Kadim Sanata Yolculuk" sergisi açıldı

Trabzon'da, "Kadim Sanata Yolculuk" sergisi açıldı

Trabzon'da, Mevlid-i Nevi Haftası etkinlikleri kapsamında "Kadim Sanata Yolculuk" sergisi açıldı.

08.11.2019 17:18 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:18
Trabzon'da,

'da, Mevlid-i Nevi Haftası etkinlikleri kapsamında "Kadim Sanata Yolculuk" sergisi açıldı.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan sergi, Trabzon Mimarlar Odası sergi salonunda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, sergiyi gezerek, Trabzon Olgunlaşma Enstitü Müdürü Sibel Karabina ve usta öğreticilerden bilgi aldı.

Tezhip, hat ve çini çalışmalarının yer aldığı sergi, 11 Kasım Pazartesi gününe kadar açık kalacak.

Kaynak: AA
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