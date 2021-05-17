Trabzon'da kademeli normalleşmenin ilk gününde şehir merkezinde adım atacak yer kalmadı
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Trabzon'da kademeli normalleşmenin ilk gününde şehir merkezinde adım atacak yer kalmadı

Trabzon'da kademeli normalleşmenin ilk gününde şehir merkezinde adım atacak yer kalmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüsü tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminin sona ermesinin ardından başlayan kademeli normalleşmenin ilk gününde Trabzon'da başta alış veriş yerleri olmak üzere adım atacak yer kalmadı.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında tüm Türkiye'de uygulanan 17 günlük tam kapanma döneminin sona ermesinin ardından başlayan kademeli normalleşmenin ilk gününde Trabzon'da başta alış veriş yerleri olmak üzere adım atacak yer kalmadı.

Kunduracılar Caddesi, Semerciler Caddesi, Kemeraltı Çarşısı, Uzunsokak gibi şehrin en işlek yerlerinde bugün oldukça kalabalık gözlenirken bu durum endişelere neden oldu. Bazı vatandaşlar, yoğunluğun endişe verici olduğunu kaydettiler.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzonlu Recep Çalık, "Tam kapanma biraz yanlış başladı. Ramazan'ın başından tam kapanacaktı, sonunda da peyder pey açılacaktı. Bu kadar açılma olmaz. Tam bayramın bitimi, bütün millet sokakta. Şu anda Korona'nın tam yayılma günü. Dikkat etmemiz gerekiyor, biz bizi kollamazsak bizleri kimse kollamaz. Avrupa'da vakalarda dördüncü iken şu anda 14 sıraya düştük. Ramazan'da buralara bir iki kez gelmiştim hiç bu kadar kalabalık olmamıştı. Millet 17 gün kapandı sıkıldı onun için bir anda sokağa çıktı. Trafik zaten hepten kitlenmiş" dedi. - TRABZON

Trabzon'da kademeli normalleşmenin ilk gününde şehir merkezinde adım atacak yer kalmadı
Trabzon'da kademeli normalleşmenin ilk gününde şehir merkezinde adım atacak yer kalmadı
Trabzon'da kademeli normalleşmenin ilk gününde şehir merkezinde adım atacak yer kalmadı
Trabzon'da kademeli normalleşmenin ilk gününde şehir merkezinde adım atacak yer kalmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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