Trabzon'da Kaçakçılıkla Mücadele

Trabzon'da gümrük kaçağı içki ve sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda iki araçta arama yapıldı.

Araçlarda, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen çeşitli markalarda 97 şişe içki ile 710 paket sigara bulundu.

Gözaltına alınan 1'i Gürcistan uyruklu 4 kişinin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA