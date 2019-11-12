Trabzon'da kaçakçılık uygulamaları
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Trabzon'da kaçakçılık uygulamaları

Trabzon'da, gümrük kaçağı 70 kol saati, 450 paket sigara ve 19 şişe içki ele geçirildi.

12.11.2019 16:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:00
Trabzon'da kaçakçılık uygulamaları

'da, gümrük kaçağı 70 kol saati, 450 paket sigara ve 19 şişe içki ele geçirildi.

İl 'nden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, ilçesi uygulama noktasında denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde, gümrük kaçağı 70 kol saati, 450 paket sigara ve 19 şişe içki ele geçirildi.

Kaynak: AA
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