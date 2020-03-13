Trabzon'da kaçakçılık operasyonu
Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
13.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:04
Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık uygulamaları kapsamında Ortahisar ilçesinde 9 iş yerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 2 bin 107 korsan film CD'si, 6 şişe gümrük kaçağı içki, 10 harddisk, 6 flash bellek, 5 litre etil alkol, 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ve tabancaya ait 9 fişek ele geçirildi.
Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA