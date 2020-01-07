Trabzon'da kaçakçılık operasyonu
Trabzon'da durdurulan 2 araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 2 bin 890 paket sigara ve 28 şişe içki ele geçirildi.
Trabzon'da durdurulan 2 araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 2 bin 890 paket sigara ve 28 şişe içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde 2 araç durduruldu.
Araçlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 2 bin 890 paket sigara ve 28 şişe içki ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan E.C.İ ve M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.