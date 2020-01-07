Trabzon'da kaçakçılık operasyonu

07.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:04

Trabzon'da durdurulan 2 araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 2 bin 890 paket sigara ve 28 şişe içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde 2 araç durduruldu.

Araçlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 2 bin 890 paket sigara ve 28 şişe içki ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.C.İ ve M.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA