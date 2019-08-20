Trabzon'da kaçakçılık operasyonu

20.08.2019 11:56

Trabzon'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir firmaya ait yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 390 paket sigara ile 14 şişe içki ele geçirildi.

Olayla ilgili O.Ö, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemi sürüyor.

Kaynak: AA