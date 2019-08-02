Trabzon'da kaçakçılık operasyonu

Trabzon'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, biri yabancı uyruklu, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir araç ile farklı firmalara ait yolcu otobüslerinde arama yapıldı.

Aramalarda, gümrük kaçağı bin 181 paket sigara ile 140 paket 25 gram pipo tütünü ve 20 şişe içki ele geçirildi.

Olayla ilgili, İ.K, İ.A ve Gürcistan uyruklu R.G, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA