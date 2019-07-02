Trabzon'da kaçakçılık operasyonu

Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, Gürcistan uyruklu kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, gümrük kaçağı bin 120 paket sigara, 35 şişe içki ile 35 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Operasyonda, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan Gürcistan uyruklu kişinin işlemlerinin KOM Şube Müdürlüğü'nde sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA