Trabzon'da kaçakçılık operasyonu

Trabzon'da gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında iki adrese operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında, gümrük kaçağı 375 paket sigara ile 25 şişe içki ele geçirildi.

Olayla ilgili M.U ile M.A, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA