Trabzon'da kaçakçılık denetimleri

Trabzon'da kaçakçılık denetimleri

Trabzon'da gerçekleştirilen kaçakçılık denetimlerinde 2 kişi gözaltına alındı.

09.10.2019 13:48
Trabzon'da kaçakçılık denetimleri

Trabzon'da gerçekleştirilen kaçakçılık denetimlerinde 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Araklı KOM uygulama noktasında denetim yapıldı.

Denetimlerde, gümrük kaçağı 700 paket sigara ile 24 şişe içki ele geçirildi.

Olayla ilgili yabancı uyruklu iki kişi gözaltına alındı.

> Iki yabancı uyruklu şahıstan


Toplamda;


700 paket gümrük kaçağı sigara


24 şişe(lt) kaçak içki


ele geçirilmiştir.


-2 Şahıs gözaltına alınmıştır.

Kaynak: AA
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