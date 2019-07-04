Trabzon'da kaçakçılık

Trabzon'da, yurda kaçak yollarla sokulmuş sigara ve içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında 80 plakalı bir araçta arama yaptı.

Aramada, gümrük kaçağı bin 30 paket sigara ve 38 şişe içki ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheli O.A, Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten gözaltına alındı.

Şahsın, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA