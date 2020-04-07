Trabzon'da kaçak üretilen maskelere el konuldu Trabzon'da, kaçak üretilen tıbbi maskelere el konuldu.

Trabzon'da, kaçak üretilen tıbbi maskelere el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını sonrası maske, eldiven ve dezenfektan gibi ürünlere duyulan ihtiyacı, kaçak üretim yaparak fırsata çevirmek isteyenlerle mücadele kapsamında, hijyen kurallarına aykırı olarak, kayıtsız maske üretimi yapıldığı tespit edilen yerlere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda, 190 bin yarı mamül maske, 1450 kullanıma hazır maske, 1400 maske ambalaj kutusu, 14 poşet maske lastiği ve 70 bin maske metal klipsi ele geçirildi.

Kaynak: AA