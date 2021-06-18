Trabzon'da kaçak su kullanımına ceza yağdı
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Trabzon'da kaçak su kullanımına ceza yağdı

Trabzon'da kaçak su kullanımına ceza yağdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Trabzon'da kaçak su kullanımı ile mücadele kapsamında bu yıl kaçak su kullanan 187 adet adrese 345 bin 805 TL tutarında ceza yazıldı.

Trabzon'da kaçak su kullanımı ile mücadele kapsamında bu yıl kaçak su kullanan 187 adet adrese 345 bin 805 TL tutarında ceza yazıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kaçak su kullanımına yönelik kapsamlı bir mücadele yürütüyor. TİSKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Kaçak Su Takip ve Önleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 Ocak 2021 tarihinden bu yana 17 bin 399 kaçak su kontrolü gerçekleştirildi.

2021 yılı içerisinde sürdürülen denetimlerde; 816 adet aboneli ve sayaçlı kaçak kullanım, 634 adet aboneli ancak sayaçsız kullanım, 122 adet sayaçlı ancak abonesiz, 510 adet hem sayaçsız hem de abonesiz kullanım tespit edildi. 7 gün 24 saat devam eden bu denetimler neticesinde kaçak su kullandığı tespit edilen adreslere toplam 345 bin 805 TL ceza kesildi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle tarımsal sulamada büyük oranda artış yaşandığını belirten Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, "Halkımızın içme suyu anlamında mağduriyet yaşamaması, kaynaklarımızın daha etkin kullanılması ve kaçak veya usulsüz su kullanımlarının önüne geçmek adına denetim çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Usulsüz ve kaçak su kullananlara gerekli cezai işlemleri uyguluyoruz" dedi.

Kaçak su kullanımına 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası

Vatandaşları kaçak su kullanmaması konusunda uyaran Başkan Murat Zorluoğlu, "Kaçak su kullananlar, diğer vatandaşlarımızın hakkını gasp etmektedir. Kaçak, usulsüz veya ticari olarak yapılan tarımsal sulama yapanlara 1849 TL para cezası uygulanırken, Türk Ceza Kanunu'nun 5237 Sayılı Kanun 163. maddesi gereğince; kaçak su kullanan kişiler hakkında idari para cezasının yanı sıra 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacağı belirtilmektedir" diye konuştu.

Usulsüz su kullananlara yönelik başlatılan çalışmalara vatandaşların destek vermesi gerektiğini söyleyen Başkan Zorluoğlu, "Kaçak tespit çalışmalarımız ve kaçak su kullanımı konusunda vatandaşlarımıza da önemli görevler düşmektedir. Kaçak su kullanımını ve ticari amaçlı tarımsal sulama yapıldığını tespit eden vatandaşlarımızın, ALO 185 Çağrı Merkezimizi arayarak ihbar etmesi bir vatandaşlık görevidir. Kurum olarak bu işin önüne geçmek için kararlıyız" ifadelerini kullandı. - TRABZON

Trabzon'da kaçak su kullanımına ceza yağdı
Trabzon'da kaçak su kullanımına ceza yağdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Trabzon'da kaçak su kullanımına ceza yağdı - Haberler Ekonomi
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