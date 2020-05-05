Trabzon'da kaçak silah operasyonu

Trabzon'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçaabat ilçesinde 2 kişiye ait adreslerde, satılmak amacıyla ruhsatsız silah ve mühimmat olduğu istihbaratı üzerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 9 milimetre çapında 7 ruhsatsız tabanca, çeşitli çap ve markalarda 4 av tüfeği, 63 fişek, 57 av tüfeği fişeği, 10 tabanca şarjörü, 34 kabza, 3 namlu, 1 kapak takımı ve 96 iğne ve atım tırnağından oluşan silah parçası ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA