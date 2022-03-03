Trabzon'da kaçak sigara ve makaron operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Haberler

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Trabzon'da kaçak sigara ve makaron operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

AA, Hakan Burak Altunöz - Güncel
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Trabzon'da kaçak sigara ve makaron operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Trabzon'un Çaykara ilçesinde düzenlenen kaçak sigara ve makaron operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

TRABZON (AA) - Trabzon'un Çaykara ilçesinde düzenlenen kaçak sigara ve makaron operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir kişinin kaçak tütün ve makaronu otomatik makinelerde sigara haline getirerek piyasaya süreceği bilgisini aldı.

Şüpheli M.B'nin (30) evine düzenlenen operasyonda, 2 otomatik sigara sarma makinesi, 3 kilo 700 gram tütün, 36 bin 200 makaron ile paketleme için kullanılan jelatin naylon ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Hakan Burak Altunöz - Güncel

Kaçak Sigara, Trabzon, Sigara, Tütün, Güncel, Haberler

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