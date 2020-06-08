Trabzon'da kaçak içki ve alkol operasyonu
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
08.06.2020 21:09 | Son Güncelleme: 08.06.2020 22:05
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat kapsamında bir kişinin evine ve iş yerine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 4 litre kaçak alkol, 1 kilogram karbon, 3 litre etil alkol, 26 kök saksı içerisine dikilmiş Hint keneviri, 2 kurusıkı tabanca, 5 hazırlama kiti ve 14 boş alkol şişesi ele geçirildi.
Şüpheli kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA