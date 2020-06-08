Trabzon'da kaçak içki ve alkol operasyonu Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde kaçak içki ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aldıkları istihbarat kapsamında bir kişinin evine ve iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 4 litre kaçak alkol, 1 kilogram karbon, 3 litre etil alkol, 26 kök saksı içerisine dikilmiş Hint keneviri, 2 kurusıkı tabanca, 5 hazırlama kiti ve 14 boş alkol şişesi ele geçirildi.

Şüpheli kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA