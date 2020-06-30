Trabzon'da kaçak içki operasyonu
Trabzon'da düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.
30.06.2020 16:15 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:26
Trabzon'da düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda yabancı uyruklu 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sahte ve kaçak içki üretip piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, yabancı uyruklu Z.G. ve G.B, kaçak içki üretiminde kullandıkları malzemelerle yakalandı.
Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA